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Aktüel ASDEP ekipleri 5 milyondan fazla kişiye ulaştı
Aktüel

ASDEP ekipleri 5 milyondan fazla kişiye ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:57:00 -
ASDEP ekipleri 5 milyondan fazla kişiye ulaştı

2,6 milyon hane ziyaret edildi

Özellikle sosyal ihtiyacın yüksek olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere sosyal hizmet ve sosyal yardıma ihtiyaç duyanları tespit ettiklerini vurgulayan Selçuk, halkı ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerine yönlendirdiklerini kaydetti. Bakan Selçuk, “ASDEP ekiplerimiz 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşımızla birebir ve yüz yüze görüştü. 2,6 milyon haneyi ziyaret eden ekiplerimiz, vatandaşımıza ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sundu” ifadelerini kullandı. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, ASDEP kapsamında 19 bin 765 muhtar, 8 bin 889 öğretmenle de görüşüldüğünü aktardı. Açıklamaya göre, alan taraması yapan ASDEP ekipleri hane ziyaretleriyle vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerince tespit edilen durumlar bakanlığın görev alanındaysa, vatandaşların sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor.

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