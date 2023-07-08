Aşçıoğlu’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu oldu

35 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra eden Yaşar Aşçıoğlu’nun vizyoner liderliği sayesinde bugün sektörün öncü ve saygın markalarından biri olduklarını, sürdürülebilir büyüme hedefiyle birçok ilke ve başarıya imza attıklarını belirten İrfan Aşçıoğlu; “Proje geliştirdiğimiz bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek Aşçıoğlu kalitesinin ürün ve site yönetim hizmetleri anlayışına yansıması dışında, ürün ve hizmetlerimizde son teknolojiyi uygulayan ancak insanı merkeze alan mimari çözümlerle fark oluşturacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Aşçıoğlu, Zeytinburnu’ndaki Selenium Park projesinin inşasına deva ederken toplam değeri 5 milyar TL olan Bahçeşehir ve Ispartakule projelerini hayata geçirecek.

İrfan Aşçıoğlu Hakkında

Eğitim hayatını Concordia College ardından Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlayan İrfan Aşçıoğlu, iş hayatına 2001 yılından bu yana farklı yöneticilik görevleri icra ettiği Aşçıoğlu’nda devam ediyor. İNDER’in Yönetimi Kurulu Üyesi ve TAİDER’in kurucu üyesi olan İrfan Aşçıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.