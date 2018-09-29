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Asayiş Şube Müdürü fark edince... Düzce'de hareketli dakikalar

Restoranda iki müşteri arasında çıkan silahlı kavgada bu kişilerden biri ile tarafları ayırmaya çalışan muhtar ağır yaralandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:06
Asayiş Şube Müdürü fark edince... Düzce'de hareketli dakikalar

Çavuşlar Mahallesi'nde içkili bir restoranda  eğlenen Ali K. ile Ahmet Köklü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma  çıktı. Çalışanlar tarafından ayrılarak iş yerinin bahçesine çıkarılan  ikilinin tartışması bir anda arbedeye dönüştü. Her iki müşteri de yanlarında bulunan silahları çekerek  birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada restoranın bahçesinde bulunan ve  tarafları ayırmaya çalışan Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel, göğsüne mermi  isabet etmesi sonucu yaralandı.

Muhtar Başel ile yine silahla başından yaralanan Ahmet Köklü, olay  yerine çağrılan sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve  Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından aracıyla uzaklaşan Ali K, evine gittikten sonra dikkat  çekmemek için bisikletle kaçışını sürdürdü. Zanlı, daha sonra bir kamyonete  bindi. Bölgedeki aramalar sırasında şüpheliyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü  Asayiş Şube Müdürü Cengiz Dursun da ekipleriyle bu kişinin peşinden gitti. Ali K, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendisini takip eden polis  ekiplerine ateş açtı. Polisler, yara almadan atlattıkları bu olayın ardından şüpheliyi  yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ali K, emniyet müdürlüğüne  götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:06
  1. Düzce
  2. kavga

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