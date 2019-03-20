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Asayiş koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında asayiş koordinasyon toplantısı düzenlendi

20 Mart 2019 Çarşamba 19:16
Asayiş koordinasyon toplantısı

ANKARA (AA) - Asayiş koordinasyon toplantısı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen binasında düzenlenen toplantıda, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, başkan yardımcıları ve ilgili şube müdürleri de hazır bulundu.

Ayrıca 81 ilin asayişten sorumlu emniyet müdür yardımcıları toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Uzunkaya, farklı noktalarda 700 ayrı polis merkezi amirliğinde uygulamaya konulan "Güven Masası" ve "Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri" ile vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulacağını vurguladı.

"Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi" ile müşteki, mağdur ve bilgi sahibi konumunda olan vatandaşların polis merkezlerine gelmelerine gerek kalmadan tüm iş ve işlemlerin "Mobil İfade Alma Kiti" ile yapıldığını belirten Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Mobil İfade Alma Kiti'nden 2014 yılından bu zamana kadar toplam 618 bin 655 vatandaşımız faydalandı." ifadelerini kullandı.

Asayiş suçlarının aydınlanma oranında yükselme olduğuna vurgu yapan Uzunkaya, mal varlığına karşı, kişilere karşı ve evden hırsızlık olay sayılarının 2019'da düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Huzur toplantılarının öneminden bahseden Genel Müdür Uzunkaya, "Huzur toplantıları, asayiş ve güvenliğin temini noktasında hizmet alan ile hizmet veren arasındaki iletişim kanalıdır." dedi.

Celal Uzunkaya, Kadın Destek (KADES) uygulamasının aktif halde kullanılması ile yapılan ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesinin, kadına karşı işlenen suçlarda polise olan güvenin artmasında önemli bir kanal olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde her alanda özveriyle görev yapan personele teşekkür ederim ve görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:16
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