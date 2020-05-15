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ASAT Kemer’de sorunlu içme suyu hattını yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Kemer’de sorunlu içme suyu hattını yeniledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:30:53 -
ASAT Kemer’de sorunlu içme suyu hattını yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Kemer’de sorunlu içme suyu hattını yeniledi.


ASAT Genel Müdürlüğü Antalya’nın dört bir tarafında kanalizasyon ve altyapı imalatlarına devam ederken, mevcut alt yapı sistemlerinin bakımını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Çomaklar Mevkinde sıklıkla arızaya sebep olan içme suyu borusu ASAT ekiplerince değiştirildi. Çalışma sorunsuz olarak tamamlanırken alınan ilave tedbirler sayesinde vatandaşları mağdur edecek herhangi bir su kesintisi de yaşanmadı. Hattın zaman içinde yıpranan ve arızalara neden olan kısmında yapılan değişiklik sayesinde önemli ölçüde su kaybı önlenirken olası arızaların engellenmesi ile emek ve zaman israfının da önüne geçilmiş oldu. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde tüm altyapı hatlarının bakımları rutin olarak yapılıyor. Gerekli görülen durumlarda değişiklik yapılarak yenileniyor.

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