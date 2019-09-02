ASAT Finike’nin su sorununu çözüyor

Başkan Böcek’in Finike ziyaretinde gündeme gelen iki mahallenin içme suyu problemini gidermek için ASAT ekipleri çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Yerelden kalkınma, yerinden yönetim’ anlayışıyla gerçekleştirdiği ilçe buluşmaları olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Başkan Böcek’in belediye bürokratları ile yaptığı ziyaretlerde dile getirilen ve tek tek not edilen sorun ve taleplere sırasıyla çözüm üretiliyor. Başkan Böcek’in Finike ziyaretinde gündeme gelen iki mahallenin içme suyu problemini gidermek için ASAT ekipleri çalışma başlattı.

Temmuz Ayı’nda belediye bürokratları ile birlikte Finike’yi ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda özellikle muhtarlar tarafından dile getirilen sorunların çözümü noktasında hemen harekete geçti. Başkan Böcek, toplantıda evlere su basıncının az geldiğini söyleyen Kale Mahalle Muhtarı Tahsin Ulutaş’a verdiği sözü tuttu. ASAT ekipleri Kale Mahallesi ve Eski Mahalle’nin içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı.

2.2 kilometrelik yeni hat döşeniyor

Büyükşehir Belediyesi ASAT Finike ekipleri, Kale Mahallesi ve Eski Mahalle’de zayıf, yıpranmış ve yetersiz şebeke hatlarını yeniliyor.İki mahallede özellikle yazın yaşanan sorunun çözümü için ASAT ekipleri tarafından 2.2 km’lik yeni içme suyu hattı döşeniyor. ASAT tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de özellikle yaz aylarında büyük sorun teşkil eden bu ihtiyacın çözümü noktasında

vakit kaybetmeden harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ASAT’a teşekkür etti.