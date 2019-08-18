Asansörü tamir etmek isteyen genç, feci şekilde can verdi Antalya'da bir kafenin bozulan asansörünü tamir etmek isteyen 27 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Antalya'da kafenin asansörünü tamir etmeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde kafenin asansörünü tamir etmek isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Aykurt, elektrik akımına kapıldı. Aykurt'a ilk müdahaleyi yapan kafe çalışanları, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Aykurt'un arkadaşı gözyaşı döktü. Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından işçinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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