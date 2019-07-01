0553 313 94 23

Asansörde sıkışarak feci şekilde can vermişti! Afgan çocuğun kimliği belirlendi

Kırşehir'de dün akşam asansörle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybeden Afgan çocuğun Ahmat Ali Muhammedi olduğu belirlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
Asansörde sıkışarak feci şekilde can vermişti! Afgan çocuğun kimliği belirlendi

Kırşehir'de dün akşam saatlerine semt pazarı otoparkı asansöründe sıkışmış halde hayatını kaybeden Afgan çocuğun kimliği belirlendi.

Kuşdilli Mahallesinde yer alan semt pazarında meydana gelen olayda polisin yaptığı çalışmalar sonrasında Afgan uyruklu çocuğun Ahmat Ali Muhammedi olduğu anlaşıldı. Babasının pazarcılık yaptığının belirlendiği olayda Ahmat Ali Muhammedi'nin semt pazarı civarında oturduğu da tespit edildi. Yaşanan olay sonrası babasının oğlunun cesedini Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis ettiği öğrenildi.

Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde Afganistan uyruklu çocuk, dün asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
  1. semt pazarı
  2. Kuşdilli Mahallesi
  3. Ahmat Ali Muhammedi
  4. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak mı?
    1. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak..
    2. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer..
    3. Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    4. Hünerli ellerin çalışmaları görücüye..
    5. Kütahya’ya 3 bin kişilik yeni kız..
    6. Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku
    7. Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
    8. Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya..
    9. Çocuk parkında korku dolu anlar
    10. Suriye sınırında yeni karar
    11. Irak Meclisi’nden Türkiye açıklaması
    12. Motoru yolun ortasında durunca..
    13. Sağlık Bakanlığından "bedelsiz arsa..
    14. Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na..
    15. GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler
    16. Otomobilin çarptığı rehber feci..
    17. Başkan Yılmaz’a 10 numaralı forma
    18. Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm..
    19. Mardin’de son iki günde 140 yangına..
    20. Allahyar Sayyadmanesh son dakika..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor