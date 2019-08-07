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Asansör sektörü temsilcilerinden BTSO’nun yeni test merkezine tam not

Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) üyeleri, BTSO tarafından hayata geçirilen Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edildiği ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:28
Asansör sektörü temsilcilerinden BTSO’nun yeni test merkezine tam not

Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) üyeleri, BTSO tarafından hayata geçirilen Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edildiği ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


Bursalı asansör sektörü temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan protokolle asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetlerinin Türkiye’de ilk ve tek yapıldığı Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete, BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ve BURSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Baki ile dernek üyeleri katıldı.


BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, MESYEB bünyesinde kurulan ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye’dedaha önce üretim yapan asansör firmaları için akredite bir test merkezinin olmadığını kaydeden Bozdağ, “BTSO MESYEB’in asansör sektörüne yönelik hayata getirdiği test merkezi ile artık asansör üretimi yapan firmaların da testleri yapılabilecek. Merkez, sektörün yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldıracak ve maliyetlerini düşürecek” dedi.


BURSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Baki, Bursa’da asansör sektörünün gelişimini doğrudan etkileyecek, kapsamlı bir merkezin hayata geçmesinin sektör için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.BTSO MESYEB bünyesinde faaliyetlerine başlayan merkezin Türkiye’de ilk defa Bursa’da kurulmasının önemine işaret eden Baki, “BURSAD olarak Türkiye’nin hiçbir şehrinde bu kapsamda bir merkez yok. Yurt dışındaki kuruluşlara başvurarak yaptırdığımız işlemlerin Bursa’da yapılmasına sektörümüz adına gurur duyduk. Bu merkezin çalışmaları ile sektörümüz daha da güçlenecektir” diye konuştu.


BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, bu proje ile testlerin daha düşük maliyetle kapsamlı ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Merkezimiz asansör güvenlik aksamlarından fren sistemi, hız regülatörü, tampon, raylar ve asansör motorlarının ayrı ayrı test edilebileceği gibi asansör parçalarının tümleşik olarak da test edilebileceği ilk laboratuvar kimliğine sahip. Test ve geliştirme laboratuvarının teknolojik düzeyini yerli ve milli tasarımları geliştirebileceğimiz bir seviyede oluşturmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:28
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