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Yaşam Asansör bozuldu ortaya ise bu not çıktı
Yaşam

Asansör bozuldu ortaya ise bu not çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:30:00 -

Eskişehir'de bir yurtta asansörün arızalanmasının ardından ortaya ilginç bir diyalog çıktı.

 Eskişehir’deki bir yurtta asansörün motorunun arızalanmasından dolayı kullanıma kapatılıp üzerine ‘motor arızası nedeniyle kullanılmamaktadır’ yazısının asılmasının ardından bunu gören ve ne zaman yapılacağı hakkında soru soran öğrenciler, bilgi kağıdının üzerinde komik bir diyaloğa sebebiyet verdi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Doğan Aslan Bey Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu’nda asansör bozuldu. Asansörün bozulduğunu farkeden yurt görevlileri, bir süreliğine kullanıma kapattı. Asansörün ne zaman yapılacağını merak eden öğrencilerin asansör üzerindeki ‘Motor arızası nedeniyle kullanılmamaktadır’ yazısının altındaki boşluğa ilginç yazılar yazdığı görüldü. Öğrenciler tarafından “Hadi hocam, halledin şunu artık ya”, “Uçak motoru mu bu kaç hafta oldu?” gibi soruların arından yurt görevlileri olduğu tahmin edilen kişilerin ise, “Gereği yapılacak müsterih olunuz” yazması görenleri gülümsetti. Görevlilerin ise bozulan asansörü uzman bir ekip ile onarmaya çalıştığı gözlemlendi.

“Asansörlerin bakımı uzun sürdüğü için böyle bir iletişim yöntemi gördüm”

Doğan Aslanbey KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Fatih Öztürk, görmüş olduğu bu diyaloğun hoşuna gittiğini ve gülümsetici bir durum olduğunu belirterek, “Asansörlerin bakımı uzun bir süredir yapılıyor. Asansörlerin devam eden bakımı uzun sürdüğü için böyle bir iletişim yöntemi gördüm. Açıkçası yazan kişinin de öğrenci olduğundan şüpheleniyoruz. Muhtemelen öğrencidir. Eğer görevliyse daha komik ve ilginç bir durum açıkçası. “Uçak motoru mu bu? Neden bu kadar uzun sürdü?” demelerine rağmen yurt yönetiminin nezaketle cevap vermesi ve bunu da tekrar aynı kağıt üzerinden yazı yoluyla yapmaları, bence gayet hoş bir durum. Gülümsetici bir durum. Şu anda asansörlerin bakımı devam ediyor. Bazıları hâlâ çalışır durumda, bazılarının bakımı bitmiş durumda. Diğerlerinin bakımının bitmesini de merakla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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