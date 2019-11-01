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Yerel

Asansör boşluğunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ordu'da asansör boşluğunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

2019-11-01 15:53:00 -
Asansör boşluğunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaattan köpek sesi duydu.

İnşaatın asansör boşluğunda bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla köpeği düştüğü yerden çıkartmayı başardı.

Köpek, veterinerler tarafından muayenesi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

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