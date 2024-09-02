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Yerel Asansör boşluğuna düşen adam yaşamını yitirdi
Yerel

Asansör boşluğuna düşen adam yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-02 03:12:00 -
Asansör boşluğuna düşen adam yaşamını yitirdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eren Duran, henüz belirlenemeyen nedenle Barış Mahallesi 770. Sokak'taki 13 katlı bir apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Duran, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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