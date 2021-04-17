ASAM'dan Kıbrıs'taki Kur'an Kursu kararına tepki: Laiklik kavramına aykırı bir karar

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi. Karara yönelik bir tepki de Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)'dan geldi.

'Laiklik kavramına aykırı bir karar'

ASAM tarafından yapılan açıklamada, Kur'an kurslarının kapatılması kararının laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, "Laiklik bahanesiyle verilen bu ideolojik karar, laikliğe de aykırıdır. Çünkü laiklik, din ve vicdan hürriyetini de garanti altına alan bir kavramdır." denildi.

'Zamanlama manidar'

Kararın zamanlamasına dikkat çekilen açıklamada, "Din İşleri Dairesi Komisyonu’nda çalışan bazı personellerin özlük hakları ile ilgili yapılan başvurudan laiklik karşıtlığı çıkarabilmek ancak düşmanlık ile açıklanabilir. Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi’nin kararın Ramazan ayının başlarında, hem de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Libya’da kazandığı büyük mevzi üzerine, Fransa’daki İslam düşmanlığının iyice su yüzüne çıktığı bugünlerde olması da ayrıca düşündürücüdür." ifadeleri kullanıldı.

'Hukuki kararları eleştirme hakkımız var'

ASAM tarafından yapılan açıklama, şöyle devam etti:

"Bu kararı hukuki bir karar olarak görebiliriz bu ayrı bir mesele ancak bazı hukuki kararları eleştirme hakkımız da vardır. Türkiye, vesayetçi düşüncelerden, jüristokratik yapılardan çok çekti. Bugün kişisel hak ve hürriyetlere, dini özgürlüklere atıf yapan düzenlemeler büyük bir mücadele ile kazanıldı. Bu hadise, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nde 'Rumcu' ve 'mandacı' sendikalar gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Toplumsal hayatın ahengini bozan, kardeşlik ve hoşgörü zeminine dinamit koyan bu tür sendikaların acilen ele alınması, gerekirse kapatılması yararlı olacaktır."

'Türkiye'deki mücadele Kıbrıslılara iyi anlatılmalı'

Türkiye'de yaşanan özgürlükler mücadelesinin Kıbrıslılara iyi anlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca Türkiye’nin acı tecrübelerinin Kıbrıslı kardeşlerimize iyi anlatılması da bu konuda önemli mesafeler kat etmemize yardımcı olacaktır. Laiklik bahanesiyle verilen bu ideolojik karar, laikliğe de aykırıdır. Çünkü laiklik, din ve vicdan hürriyetini de garanti altına alan bir kavramdır. Mahkemeden yapılan yazılı açıklama manidardır: Laik bir Cumhuriyetin varlığı için, ülkede din hürriyeti bulunması ve ayrıca din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı olması gerekir. Bu kuralın gereği olarak laik bir devletin dini kurumları devlet fonksiyonları görmemelidir. Aynı şekilde devlet kurumları da din fonksiyonlarını ifa etmemelidir." denildi.