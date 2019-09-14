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Aşağıpınar ÖrenYeri “Ziyaretçi Karşılama Merkezine” kavuşuyor

Kırklareli İl Kültür Turizm Müdürlüğünün Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırladığı Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:45
Aşağıpınar ÖrenYeri “Ziyaretçi Karşılama Merkezine” kavuşuyor

Kırklareli İl Kültür Turizm Müdürlüğünün Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırladığı Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.


Ajans merkezinde Trakya Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza protokolü Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kırklareli İl Kültür Turizm Müdürü Veli Şen arasında imzalandı. İmzaların atılmasının ardından kısa bir açıklamada bulunan Genel Sekreter Şahin kültürel ve geleneksel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında katkı sağlamanın çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı.


Şahin sözlerine şöyle devam etti:


"Kırklareli’nin 8 bin yılı aşkın tarihinin gözler önüne serildiği Aşapınar Ören Yeri’nde ne yazık ki olması gereken bir ziyaretçi karşılama merkezi şimdiye kadar yapılmamıştı. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Kırklareli Müze Müdürlüğümüzle birlikte inşallah ilimize ve bölgemize yaraşır bir ören yeri oluşturacağız. Ben bu proje de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”


Ajansa sunulan proje kapsamında Aşağıpınar Örenyerin’de bulunan ve Kırklareli Belediye Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen Eski Buzhane Binasının Aşağıpınar Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda tur otobüsleri ve ziyaretçi araçları için otopark düzenlemesi, ziyaretçi bilgilendirme, güvenlik, depo, sergi alanı, hediyelik eşya satış standı, kafeterya, bay-bayan tuvaletlerinin ve ziyaretçi merkezi bahçe düzenlemesinin yapılması planlanıyor. Böylece alanın il ve bölge turizmine yaraşır bir ören yeri haline getirilmesi hedefleniyor. Toplam bütçesi 749 bin 625 TL olan projenin 559 bin 720’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:45
  1. kültür
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