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Gündem Aşağılıklar! Ekşi Sözlük Peygamber Efendimiz'i hedef alıp hakaret etti
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Aşağılıklar! Ekşi Sözlük Peygamber Efendimiz'i hedef alıp hakaret etti

Milli ve manevi değerlere küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu Ekşi Sözlük'te skandal başlıklara bir yenisi daha eklendi. Ekşi Sözlük Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) müşriklere gösterdiği mucizeye 'safsata' diyerek haddi aştı. Skandal başlığa Müslümanlardan tepki yağarken savcıların bir an evvel harekete geçmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 18:55:00 - 2022-05-19 18:56:37
Aşağılıklar! Ekşi Sözlük Peygamber Efendimiz'i hedef alıp hakaret etti

İslam dinine hakaretin alenen yapıldığı aşağılık platform Ekşi Sözlük'te Hz. Muhammed'in (S.A.V.) gösterdiği mucizeye ve Müslümanlara hakaret edildi.

Birbirinden rezil başlıklarla zaman zaman gündeme gelen ve cezası bir türlü kesilmeyen Ekşi Sözlük, haddini iyice aştı. Ekşi Sözlük'ün gayr-i meşru çocukları tarafından, "Ay'ın ortadan ikiye yarıldığı saftası" başlığıyla açılan konu hakkında çok sayıda mesaj atıldı.

Atılan mesajlarda, Kur'an'da da bahsedilen mucize küçümsenirken; O'na inananlarla da alay edildi.

"Cahil cühela kitlenin gündeme getirdiği safsata"

"Günümüzde hala cahil cühela kitle tarafından gündeme getirilen safsatadır. Bu ne bilimsizliktir ya?" mesajı paylaşılırken; altında görülen başka bir mesajda, "Aha dinciler sülük gibi seri oylamaya başladı. Aferin, eksileyince Ay ortadan ikiye yarılmış olacak. Yersen" ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin savcıları göreve!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetimindeki Ekşi Sözlük'ün bu kadar pervasızca başlıkları açıp Müslümanlara ve kutsallara hakaret etmesi tepkilere neden olurken, savcıların bir an evvel harekete geçerek skandal için adım atması bekleniyor.

Ay'ın ortadan ikiye ayrılması Kamer Suresi'nde

Kamer Suresi ilk üç ayetinde; Ay'ın ortadan ayrılış mucizesi şu ifadelerle anlatılıyor:

"Saat (kıyamet vakti) yaklaştı ve Ay yarıldı. Onlar bir mûcize görseler hemen yüz çevirip, 'Bu öteden beri bilinen bir sihir!' derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir."

Ekşi Sözlük'te terör örgütü propagandası

Ekşi Sözlük'te daha önce de bir çok skandal mesajın yer aldığı başlık açılmış, hatta terör örgütü PKK'nın propagandası bile yapılmıştı.

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