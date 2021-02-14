Aşağı bakmayacağız yalanına sığınan sözde sanatçılar PKK'ya sus pus oldu

Twitter hesablarından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen ve bazı terör unsurlarının gençleri kışkırttığı gösterilere destek veren sözde sanatçı ve yazar takımı Pençe Kartal 2 Operasyonu sırasında terör örgütü PKK tarafından esir tutulan 13 Türk vatandaşının kanlı örgüt tarafından infaz edilmesine çıtları çıkmadı.

Boğaziçi'ndeki eylemler için açılan ve yalan olduğu ortada olan #AsağıBakmayacağız başlığına çok sayıda tweet atıp destek olan sözde sanatçılar şehitler için tek bir tweet bile atmadı.

İşte o isimler:

Sarp Apak, Ferah Zeynep Abdullah, Gonca Vuslateri, Rıza Kocaoğlu, Hasibe Eren, Metin Uca, Gökhan Özoğuz, Cem Davran, Ümit Nazlı Boyner, Aylin Aslım, Armağan Çağlayan, Rahşan Gülşan, Suavi, Servet Kocakaya, İlkay Akkaya, Orhan Aydın, Nurgül Yeşçay, Sıla Gençoğlu, Elif Şafak, Selçuk Yöntem, Yekta Kopan, Hayko Cepkin