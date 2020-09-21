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Aktüel Arzum'dan teknolojik çözümler
Aktüel

Arzum'dan teknolojik çözümler

Arzum, bu sonbaharda da teknolojik çözümler sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:32:25 -
Arzum'dan teknolojik çözümler

İSTANBUL (AA) - Teknoloji ve inovasyonu tasarımlarına yansıtarak hayatın her alanında çözümler üreten Arzum, bu sonbaharda da teknolojik çözümler sunuyor.

Arzum açıklamasına göre, teknolojik trendleri yakından takip eden şirket, Vacuumix Vakumlu Power Blender ile hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, Vacuumix Vakumlu Power Blender sahip olduğu vakum aparatı sayesinde karışımı yapılan sebze ve meyvelerin hava ile temasını en aza indiriyor. Bu özelliği sayesinde besin değeri yüksek, rengi doğal, dokusu pürüzsüz, gün boyu lezzet ve tazeliğini koruyan içecek ve yiyecekler hazırlamaya yardımcı oluyor. Özel tasarlanmış 8 adet keskin sivri bıçağıyla ihtiyaç duyulan vitamin dolu karışımları bir tuşla hazırlamayı sağlayan blender, mutfakta işleri kolaylaştırıyor.

BPA içermeyen karıştırma sürahisi ve taşınabilir spor şişesiyle sunulan söz konusu ürün sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dışarı çıkıldığında da devam etmeye yardımcı oluyor.

Diğer yandan açıklamaya göre, kesintisiz çay keyfi sunan Arzum Çaycı Heptaze, teknolojisi ve inovasyonu ile dikkati çekiyor.

Arzum Çaycı Heptaze, hareketli filtresiyle çayın tazeliğini koruyarak, acılaşmasına ve bayatlamasına izin vermiyor. Hareketli filtresi demden ayırarak demlik sapına kolayca sabitleyebilmeyi ve filtre içinde çayın kuruyup filtreyi daha kolay temizlemeyi sağlıyor. Teknoloji ve inovasyonu bir arada sunan Arzum Çaycı Heptaze ile çayı arzu edilen demde her daim tutmak mümkün oluyor.

Çift kullanımlı kapak tasarımı sayesinde aynı zamanda su ısıtıcısı olarak da kullanılabilen çay makinesi, kablosuz kullanımı ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle çay tiryakilerine güvenli bir kullanım sunuyor.




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