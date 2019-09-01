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Arzum bu yıl yüzde 25 büyüyecek

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı:- "Yıl sonunda, cirosal olarak yüzde 25'lik büyüme bekliyoruz. İlk 6 aylık rakamlarımız da bunu teyit ediyor"- "Yılda 3,5 milyondan fazla satış gerçekleştirerek, dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz"- "OKKA'yı yaklaşık 40 farklı ülkeye satarak, Türk kahvesinin dünyaya yayılım misyonunu, gururla devam ettiriyoruz"

01 Eylül 2019 Pazar 12:03
Arzum bu yıl yüzde 25 büyüyecek

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, ilk 6 aylık rakamlara göre yıl sonunda ciroda yüzde 25 büyüme beklediklerini söyledi.

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde Teknopark'taki Arzum Ar-Ge merkezinde ağırlıklı olarak Türk kahvesi makineleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Burada tasarım yapıldığını aktaran Kolbaşı, seriye ait şu anda 5 ürün olduğunu, yeni çalışmalarını Niğde'de geliştirerek Türkiye'ye ve markalarına kazandıracaklarını ifade etti.

Kolbaşı, Arzum'un 1966'da tescillenmiş bir marka olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Arzum, 53 yıllık bir marka. Son dönemde Arzum, 40 farklı ülkeye kendi markasıyla ihracat yapıyor. 6 ana kategoride 250'yi aşkın ürüne sahibiz. Elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren bir markayız. Türkiye'de pazar payımız çok kuvvetli ve elektrikli ev aletleri sektöründe ilk 5 marka arasındayız. Adette ise pazarda lider durumdayız. Yılda 3,5 milyondan fazla satış gerçekleştirerek, dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz. Son dönemde, yurt dışından başarımıza çok daha kıymetli bir başarı geldi. O da OKKA ile yakaladığımız bir ivmeden kaynaklı. OKKA'yı yaklaşık 40 farklı ülkeye satarak, Türk kahvesinin dünyaya yayılım misyonunu, gururla devam ettiriyoruz."

Türk kahvesinin 550 yılı geçen tarihiyle dünyada, kahveye merakı olan veya olmayan herkes tarafından bilindiğini anlatan Kolbaşı, Türk kahvesini 2013'te UNESCO'ya tescil ettirdiklerini anımsattı.

- "Türk kahvesi bize kutup yıldızı oldu"

Kolbaşı, insanların Türk kahvesi içebilmeleri için makine ve makineler serisi yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hatta OKKA Türk kahveleri makineleri serisine değirmen de ilave ettik. Böylece çekirdek kahveyi makinelerimizde çekip, pişirebiliyorsunuz. Geçen sene, piyasaya sürdüğümüz değirmenimiz, yepyeni ve inovatif bir tasarıma sahip. OKKA serisinin hepsi kendi içinde tasarım ödüllü. Bu anlamda, gayet başarılı gidiyor. Türk kahvesi, 550 yıllık geçmişiyle bize, aslında çok önemli bir kutup yıldızı oldu ve markamıza da iyi bir ışık tuttu. Biz de bunu başarıyla götürüyoruz. Pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bununla ilgili de 2019 yılı başında yaklaşık yüzde 20'lik cirosal büyüme hedefledik. Bu yıl Beymen Club ve Ducati'yle iş birliği yaptık. Bu iş birlikleri Türkiye'de yeni alanlarla farklı pazarlara girmemize olanak sağladı. Bize iyi ivme kazandırdı. Bu yüzden yıl sonunda, cirosal olarak yüzde 25'lik büyüme bekliyoruz. İlk 6 aylık rakamlarımız da bunu teyit ediyor. OKKA'nın Türkiye ve dünyada pazar payını arttırması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Türkiye'de ekonomik dalgalanmaların olumlu ve olumsuz sonuçlarını hep beraber yaşadıklarına değinen Kolbaşı, "Hakikaten zor günler de iyi günler de gördük. Ben 2019 yılının beklenen veya beklenmeyen zorluklarına rağmen iyi bir sene olarak tamamlanacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem de Arzum için elimizden geldiğince çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:03
  1. Arzum
  2. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı
  3. Niğde

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