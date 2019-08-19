"Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen "[email protected]", kapılarını üçüncü kez sanatseverlere açacak. Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler'de 3 hafta boyunca ağırlayacak etkinlik, 3 Eylül'de başlayacak. Sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan "[email protected]", UBS'in destekleriyle gerçekleştirilecek. "[email protected]", yeni eklenen binalarla etkinlik alanını büyütürken, içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişletecek.

Program kapsamında yapılacak tüm sergi ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.



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