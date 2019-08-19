"Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak

"[email protected]" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
İSTANBUL (AA) - Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen "[email protected]", kapılarını üçüncü kez sanatseverlere açacak.
Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler'de 3 hafta boyunca ağırlayacak etkinlik, 3 Eylül'de başlayacak.
Sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan "[email protected]", UBS'in destekleriyle gerçekleştirilecek.
"[email protected]", yeni eklenen binalarla etkinlik alanını büyütürken, içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişletecek.
Program kapsamında yapılacak tüm sergi ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.
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