Artvin'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı Artvin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Artvin Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli çıkışında yaşanan kazada, Tuncer Çangır'ın kullandığı araç önce İlhan Aydın'ın kullandığı tıra ardından da Ferdi Ümit Alagöz’ün kullandığı araç ile Uğur Ömür Alagöz'ün kullandığı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı kazada araçların içinde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde 112 Acil servis ekiplerince yapılan il müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından tekrar çift şeritten verildi.

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