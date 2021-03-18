Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 17 Mart Çarşamba günü çıkan ve çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü. AFAD ekipleri, köyde hasar tespit çalışması başlattı. Yangında çatısı ve bazı bölümleri zarar gören Dereiçi İlk ve Ortakolu'nda eğitime ara verildi. Elektrik ve su kesintisinin giderilmesi için çalışma başlatılan köyde Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütlerince yemek, gıda ve erzak dağıtımı yapıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen evlerin enkazının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Peki, Artvin yanan evlerin yenisi yapılacak mı?

Artvin'de yanan evlerin yerine yenisi yapılacak mı? Dereiçi Köyü'ne yardım yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız" ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.