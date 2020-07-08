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Aktüel

Artvin'de uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:00:13 -
Artvin'de uçuruma düşen kişi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen orman muhafaza memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çifte Köprü Ovazer mevkisi tepesinde görevli Borçka Orman İşletmesi orman muhafaza memuru Doğukan Turan (23) uçuruma yuvarlandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Artvin AFAD, Rize AKUT, Borçka Belediyesi İtfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Turan, Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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