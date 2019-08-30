Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı! 836 adet ele geçirildi Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait eserler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Artvin'de araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait sikke, yüzük ve kolye ele geçirildi. Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, M.P'ye (44) ait çantada Roma ve Bizans dönemlerine ait 836 sikke, Roma dönemine ait yüzük ile kolye ucu buldu. M.P. gözaltına alındı.

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