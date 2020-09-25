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Aktüel Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu
Aktüel

Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

Yusufeli ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:15:45 -
Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle merkezdeki bazı ev ve iş yerlerinin giriş ile bodrum katlarını su bastı.

Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, ilçede kısa süreliğine elektrik kesintisi meydana geldi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AA muhabirine, yaklaşık 20 dakika süren yağışın ilçede endişeye neden olduğunu söyledi.

Yağışa bağlı olarak ilçe merkezinde bir kaç ev ve iş yerini su bastığını belirten Aytekin, "Ama afat boyutunda büyük bir maddi hasar yok çok şükür. İlçe girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve sürüklenen toprak birikintisi park halindeki iki otomobile zarar verdi. Çok şükür ki bu olayda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybımız yok." dedi.

Aytekin, yağmurun dindiğini ifade ederek, belediye ekiplerinin yollarda temizlik çalışması yaptığını, tıkanan kanal ve rögarları açmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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