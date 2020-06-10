Artvin’de mavi yemiş için hasat zamanı

Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bulunan mavi yemiş bahçelerinde hasat başladı. Oldukça yağış alan ilçelerde, sanayileşmenin olmaması ve havasının temiz olması mavi yemiş meyvesinin kalitesini yükseltiyor. Kanser hastaları başta olmak üzere, tansiyon ve şeker hastalarının daha çok kullandığı meyvenin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Fatih Kıran (41), mavi yemiş bahçesine sahip olan üreticilerden sadece biri. Mesleğini bırakıp mavi yemiş bahçesi kuran Kıran, hasat zamanının başladığında kendisine binlerce talep geldiğini söyledi. 15 yıldır tarımla ilgilendiğini, çay bahçesini ve kivi bahçelerini sökerek yerine mavi yemiş bahçesi kurduğunu belirten Kıran, 11 yıldır mavi yemiş üretimi yapıyor.

Türkiye başta olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya gibi dünyanın bir çok ülkesinden 62 bin kişilik sipariş listesi bulunduğuna dikkat çeken Kıran, önceliği kanser hastalarına verdiğini söyledi. Kıran, hâli hazırda 4 bin alıcının siparişlerini hazırladıklarını söyledi.

12 dönüm arazide 3 ton mavi yemiş yetiştiriyor

12 dönüm bahçesi olduğunu kaydeden Kıran "Orta boy sistemle, 3 ton ürün elde ediyoruz. Ülkemizde genellikle Karadeniz bölgesinde yetişen mavi yemiş, yağışın fazla olması, iklimin ve sanayi bölgesi olmadığı için Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde verim anlamında daha yüksek, aynı zamanda organik kalitesi daha iyi. Genellikle kanser hastaları,şeker hastaları ve gözle ilgili rahatsızlığı olan kişiler tercih ediyor. Ama başı kanser hastaları çekiyor. 7-8 yıldır devamlı kullanan kanser hastalarımız bulunmakta. Aktif olarak 62 bin kişiyle iletişim halindeyiz. Kayıtlı 4 bin kişi şuan mavi yemiş bekliyor. Siparişleri hazırlarken kanser hastaları veya diğer hastalara öncelik veriyoruz" dedi.

Mavi Yemiş tarlasını ve hasadı yerinde inceleyen Tarım İl Müdürü Dursun Okur, Artvin genelinde 37 dönüm mavi yemiş bahçesi olduğunu söyledi. Okur, "Mavi yemiş, asidik toprakları seven bir meyve olduğu için genellikle sahil ilçelerimizde yetişiyor. Ama biz iç kesimlerde bulunan ilçelerimize de yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Çaya alternatif olarak düşünülen bir ürün, 2017 yılından itibaren yapılan çalışmada, yüzde yüz fidan desteği sağladık. Yakından yine yüzde yüz hibeli fidan dağıtımımız olacak” ifadelerini kullandı.