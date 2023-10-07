Artvin’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Artvin’in Murgul ilçesinde yayla dönüşü kamyonetleriyle uçuruma yuvarlanan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Mağara yaylasında dönüş yolunda gerçekleşti. Haspi Topaloğlu aileyle birlikte yayla dönüşü aracın kontrolden çıkmasıyla 50 metrelik mesafeden uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerinde Jandarma, AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma eşliğinde yaralılar araç içinden çıkartılarak sedye yardımıyla uçurumdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavisine başlanırken durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA