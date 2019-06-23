0553 313 94 23

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Bu yıl 39’uncusu düzenlenecek olan Kafkasör Festivali öncesi boğalar kampa girdi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:11
Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Bu yıl 39’uncusu düzenlenecek olan Kafkasör Festivali öncesi boğalar kampa girdi. 800 kilogram ağırlığındaki “Fırtına” isimli boğa, bakıcısı eşliğinde günde 8 kilometre koşup kızakla ağırlık çekiyor.


Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 800 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.


Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri, kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.


Bu yıl 27-30 Haziran tarihlerinde 39’incisi yapılacak Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nde "baş" kategorisinde yarışacak "Fırtına" adlı 800 kilogram ağırlığındaki boğa, sahibi Ferit Yılmaz ve antrenörü Yavuz Seçkin tarafından güreşlere hazır hale getiriliyor.


Nefes açmak için günde 8 kilometre koşan, güç elde etmek için ise kızak çeken boğanın sahibi oldukça iddialı. Boğa bakmanın oldukça zor olduğunu söyleyen “Fırtına” isimli boğanın sahibi Ferit Yılmaz, "Boğacılık sevgi işi çocuğa bakar gibi boğaya da bakıyoruz. Otunu yemini, suyunu saatinde vermeniz gerekir. Ailecek seviyoruz, eşim çocuklarda boğaları seviyor. Kafkasör festivaline piknik havasında gidiyoruz, boğamızı da götürüyoruz. Eğer derece alırsa mutlu oluyoruz. Alamaz ise üzülüyoruz ama yine de bakmaya devam ediyoruz” dedi.


20 senedir boğacılıkla uğraşan boğa bakıcısı Yavuz Seçkin ise "Güreşler öncesi nefesi, açılsın güçlensin diye spor yaptırıyoruz. 3 ay önce spora başlarız. İlk zamanları 3 kilometre ile başlıyoruz, festivale yakın 8 kilometre ile tamamlıyoruz. Arenada önemli püf noktaları var bunları bilmek gerek. Bu iş sevgi işi gönül işi, değeri biçilemez” diye konuştu.


800 kilogramlık “Fırtına” isimli boğadan korkmadan seven Dilara Seçkin,” Sevgi olduktan sonra hiçbir şey zor değil. Ona emek sevgi verdiğimiz için bize zarar vermez” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:11
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
    1. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    2. Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad..
    3. Dani Alves, PSG'den ayrılıyor
    4. Etiyopya devlet televizyonu:..
    5. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    6. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    7. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    8. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    9. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    10. TSK’ya yeni uçan kale
    11. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    12. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    13. Polisten pokercilere, kumar baskını
    14. Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına..
    15. Birinci cimnastik şenliği yoğun..
    16. KTO Karatay Üniversitesi pilot..
    17. Yaz sanat okulları başlıyor
    18. TBMM'de bu hafta
    19. (Özel) Barajda feci ölüm
    20. Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?