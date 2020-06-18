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Spor

Artvin’de bir paraşütçü irtifa kaybedince bir fabrikanın çatısına indi

Artvin’in Murgul ilçesinde bir grup yamaç paraşütçüsü atlayış gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:55:17 -
Artvin’de bir paraşütçü irtifa kaybedince bir fabrikanın çatısına indi

Artvin’in Murgul ilçesinde bir grup yamaç paraşütçüsü atlayış gerçekleştirdi. Haluk Erdoğan isimli paraşütçü, iniş sırasında irtifa kaybedince, bölgede bulunan bir fabrikanın çatısına zorunlu iniş yaptı. O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.


Doğu Karadeniz’de son yıllarda artan yamaç paraşütü sporu, Artvin bölgesinde de sıkça yapılmaya başladı. Murgul’un Damar köyüne çıkan bir grup arkadaş, yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. İlçe şehir stadına inmeyi hedefleyen paraşütçülerden Haluk Erdoğan, irtifa kaybı yaşadı. Yakında bulunan alana inmeye çalışan Erdoğan, bölgede faaliyette bulunan bir fabrikanın çatısına iniş yapmak zorunda kaldı.


Yaralanmadan çatıya iniş yapan Erdoğan, fabrika çalışanları ve arkadaşları yardımıyla çatıdan indirildi. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan atlayışın ardından sporcu, “Ne işin var damlarda” diyerek görüntüsü sonlandırdı.

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