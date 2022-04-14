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Ekonomi Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü kurası için 3+1 konutları hak sahiplerini buldu. İşte Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-04-14 11:14:00 - 2022-04-14 11:21:10
Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü konut  kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü kurası için 2+1 ve 3+1 konutları hak sahiplerini buldu. İşte Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!

Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura çekilişi sonuçları

Cevahir Demirel

Aydın Pehlivan

Zübey Demirel

Ziyattin Çınar

Hediye bayraktar

Fatma Arslan

İsmail Taşkın

Ahmet Yılmaz

Babür İspirli

Muharrem İspirli

Mustafa Akçin

Heleime Taşkın

Hediye Arlan

Seher Kuzu

Sayın Seçin

bekir İspirli

Yaşar Seçin

Arslan Polat

Necmettin Plat

Coşkun Hehlivan
Abi Kaç

Murat Küçük

Ziya Çelik

Arifi Küçük

İbrahim Kuzu

Fatma Polat

Süleyman İspirli

Bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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