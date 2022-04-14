Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü kurası için 3+1 konutları hak sahiplerini buldu. İşte Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen TOKİ Yusufeli Çeltikdüzü kurası için 2+1 ve 3+1 konutları hak sahiplerini buldu. İşte Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura sonuçları isim listesi!
Artvin Yusufeli Çeltikdüzü kura çekilişi sonuçları
Cevahir Demirel
Aydın Pehlivan
Zübey Demirel
Ziyattin Çınar
Hediye bayraktar
Fatma Arslan
İsmail Taşkın
Ahmet Yılmaz
Babür İspirli
Muharrem İspirli
Mustafa Akçin
Heleime Taşkın
Hediye Arlan
Seher Kuzu
Sayın Seçin
bekir İspirli
Yaşar Seçin
Arslan Polat
Necmettin Plat
Coşkun Hehlivan
Abi Kaç
Murat Küçük
Ziya Çelik
Arifi Küçük
İbrahim Kuzu
Fatma Polat
Süleyman İspirli
Bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın