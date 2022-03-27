Doğu Karadeniz bölgesi için kar uyarısında bulunuldu. Artvin’de kar yağışı bekleniyor. Peki, okullar tatil mi?

Artvin okullar tatil mi 28 Mart Pazartesi | Artvin valilik açıklaması okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; 27.03.2022 Pazar gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında şayet bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.