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Eğitim Artvin okullar tatil mi 28 Mart Pazartesi | Artvin valilik açıklaması okullar tatil mi?
Eğitim

Artvin okullar tatil mi 28 Mart Pazartesi | Artvin valilik açıklaması okullar tatil mi?

28 Mart Pazartesi Artvin’de okullar tatil mi? Artvin’de kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Artvin’de yarın okullar tatil oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-03-27 21:43:00 -
Artvin okullar tatil mi 28 Mart Pazartesi | Artvin valilik açıklaması okullar tatil mi?

Doğu Karadeniz bölgesi için kar uyarısında bulunuldu. Artvin’de kar yağışı bekleniyor. Peki, okullar tatil mi?

Artvin okullar tatil mi 28 Mart Pazartesi | Artvin valilik açıklaması okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; 27.03.2022 Pazar gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında şayet bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

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