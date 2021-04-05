Artvin liseleri taban puanı ve Artvin liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

İyi bir meslek sahibi olmak isteyen her öğrenci öncelikle istediği meslek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Lise için ise LGS sınavına girmesi gerekiyor. Artvin ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Artvin liseleri taban puanı 2021, Artvin liseleri başarı sıralaması ve Artvin liseleri kontenjanları nelerdir?