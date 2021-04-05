  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Artvin liseleri taban puanı ve Artvin liseleri kontenjan sayıları kaçtır?
Eğitim

Artvin liseleri taban puanı ve Artvin liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

İyi bir meslek sahibi olmak isteyen her öğrenci öncelikle istediği meslek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Lise için ise LGS sınavına girmesi gerekiyor. Artvin ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Artvin liseleri taban puanı 2021, Artvin liseleri başarı sıralaması ve Artvin liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:56:00 -
Artvin liseleri taban puanı ve Artvin liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

Artvin ilinde ikamet eden öğrenciler, Artvin lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Bu yıl 8. sınıfı bitirip 9. sınıfa yani lise ye geçecek öğrenciler heyecanla LGS sınavı bekliyor. Liseye gitmek için, hedeflenen lisenin istediği puanı LGS sınavından almak gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Artvin liseleri taban puanı 2021, Artvin liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Artvin liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Aktüel

3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 bini aştı.
Sabır Meşhur: Türk savaş uçakları Donbas'ta Rus ordusunu engelledi
Dünya

Sabır Meşhur: Türk savaş uçakları Donbas'ta Rus ordusunu engelledi

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas meselesine ilişkin Moskova basınına yansıyan haberleri değerlendird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay