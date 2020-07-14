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Aktüel

Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:38:19 -
Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 12 Temmuz Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda temizlik çalışmaları devam etti.

Ekipler, Su Kavuşumu-1 tünelindeki toprak ve kaya parçalarını temizledi.

Yapılan çalışmanın ardından Artvin-Erzurum kara yolu çift yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


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