Artvin Çoruh Üniversitesi rektörü kim oldu?
Çoruh Üniversitesi rektörü kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. Rektör atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Çoruh Üniversitesi rektörü kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de 11 üniversiteye atanan rektörlerle ilgili karar yayımlandı. Peki, Çoruh Üniversitesi rektörü kim?
Artvin Çoruh Üniversitesi rektörü kim oldu?
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin getirildi.
Mustafa Sıtkı Bilgin kimdir?
Mustafa Sıtkı Bilgin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra ABD'ye giden Prof. Dr. Bilgin, University of Connecticut'ta Yüksek Lisans Eğitimini aldı.
Mustafa Sıtkı Bilgin, 1997 - 2001 yılları arasında University Of Birmingham'da Doktorasını tamamladı.
Ardından Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin önemli görevlerde bulundu.