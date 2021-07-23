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Yerel Artvin belediyesi hangi partide? Artvin belediyesi hangi partiden? Artvin Belediye başkanı kim?
Yerel

Artvin belediyesi hangi partide? Artvin belediyesi hangi partiden? Artvin Belediye başkanı kim?

Artvin’de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Artvin'de meydana gelen sel felaketinin ardından, 1 kişinin kaybolduğu, 430 ev ve iş yerinin su bastı. En son yerel seçim 31 Mart 2019 tarihide yapıldı. Peki Artvin belediyesi hangi partide? Artvin belediyesi hangi partiden? Artvin Belediye başkanı kim?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:18:00 - 2021-07-23 11:19:12
Artvin belediyesi hangi partide? Artvin belediyesi hangi partiden? Artvin Belediye başkanı kim?

Artvin’de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Artvin'de meydana gelen sel felaketinin ardından, 1 kişinin kaybolduğu, 430 ev ve iş yerinin su bastı. En son yerel seçim 31 Mart 2019 tarihide yapıldı. Peki Artvin belediyesi hangi partide? Artvin belediyesi hangi partiden?

2019 yerel seçimleri sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Artvin Belediyesi ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, Artvin yerel seçim sonuçları şöyle oldu:

Artvin belediye başkanı kim?

CHP Artvin belediye başkanı adayı Demirhan Elçin oyların yüzde 50,96’sını alarak Artvin belediye başkanı seçilirken, AK Parti Artvin Bele8diye başkan adayı Mehmet Kocatepe oyların yüze 43,24’ünü aldı.

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