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Spor Arturo Vida kimdir? Arturo Vida Galatasaray'a mı transfer olacak, hangi mevki oyuncusu?
Spor

Arturo Vida kimdir? Arturo Vida Galatasaray'a mı transfer olacak, hangi mevki oyuncusu?

Galatasaray, Arturo Vidal'e teklifte bulundu. Sarı kırmızılı takımın, Arturo Vida’ya 1+1 yıllık mukavele ve senelik 3 milyon euro önerildi. Peki Arturo Vida kimdir? Arturo Vida nereli kaç yaşında? Arturo Vida hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:52:00 - 2022-06-28 11:56:04
Arturo Vida kimdir? Arturo Vida Galatasaray'a mı transfer olacak, hangi mevki oyuncusu?

Arturo Vidal, 22 Mayıs 1987 tarihinde Santiago'da doğdu. Şilili millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.

1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. Vidal, 2007-08 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Leverkusen formasını ilk kez 11 Ağustos 2007 tarihinde, Energie Cottbus maçında giydi.

21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bayern Münih'in Wolfsburg'la oynadığı DFL-Supercup finalinde normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta takımının tek golünü kaydederek Bayern'deki ilk golüne imza atmıştır.

Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili U-20 adına ilk golünü ise 5 Temmuz 2007 tarihinde, Kongo U-20 ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

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