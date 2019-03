Artuklu seçim sonuçları 2019 | Mardin Artuklu 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Mardin’in Artuklu ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Artuklu seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Artuklu’da son durum ne? Artuklu seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Artuklu oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Artuklu’da son durum nedir? Artuklu’da hangi parti önde? Artuklu yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Mardin Artuklu yerel seçim sonuçları...

Artuklu partilerin oy oranları

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Artuklu belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Mardin Artuklu yerel seçim sonuçlarına göre Artuklubelediyesini kim kazandı? Artuklu belediyesi hangi partiden? Artuklu31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Artukluhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Mardin ili, Artukluilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Artuklu yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Artuklu seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Artuklu seçim sonuçlarını, Artuklu partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Mardin büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Vevdi Kahraman (Cumhur İttifakı),

CHP Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Sarı

HDP Parti Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Türk-Figen Altındağ,

Saadet Partisi Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Kılıç,

Vatan Partisi Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı Cafer Hacı Kadiroğlu oldu.

AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları

Artuklu'da Abdulkadir Tutaşı,

Dargeçit'te Mehmet Cüneyt Aksoy'un

Derik'te Şeyhmus Necimoğlu,

Mazıdağı'nda İbrahim Atlı,

Nusaybin'de Mehmet Hadi Hamidi,

Ömerli'de Hüsamettin Altındağ,

Savur Ensari Kavak,

Midyat Veysi Şahin,

Yeşilli Hayrettin Demir,

Kızıltepe'de Şükrü Cevheroğlu

CHP Mardin ilçe belediye başkan adayları

CHP Mardin Artuklu belediye başkan adayı Veysi Kara

Mardin Derik belediye başkan adayı Orhan Çaplık

CHP MardinKızıltepe belediye başkan adayı Mehmet Yusuf Taşkın

CHP Mardin Mazıdağı belediye başkan adayı Adem Denli

CHP Mardin Midyat belediye başkan adayı İdris Taş

CHP Mardin Nusaybin belediye başkan adayı Şeyhmus Doğan

CHP Mardin Ömerli belediye başkan adayı Şakir Altındağ

CHP Mardin Savur belediye başkan adayı Şükrü Adal

Mardin belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 52

AK Parti % 37

SP % 2

Dargeçit belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 60

AK Parti % 33

Hüda Par % 4

Derik belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 64

AK Parti % 32

Hüda Par % 1

Kızıltepe belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 32

Hüda Par % 2

Mazıdağı belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 26

Hüda Par % 8

Midyat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

BDP % 31

SP % 22

Nusaybin belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 78

AK Parti % 16

Hüda Par % 2

Ömerli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 35

AK Parti % 34

SP 9 28

Mardin’de ne kadar seçmen var?

24 Haziran Pazar günü Mardin’de yapılacak genel seçimlerde bin 634 sandıkta 454 bin seçmen oy kullanmıştı. Mardin nüfusunun en yoğun olduğu Kızıltepe’de 477 sandıkta 141 bin 228 oy kullanmıştı. Mardin’de en az seçmen sayısı olan Yeşilli ilçesinde ise kurulacak olan 33 sandıkta, 8 bin 444 seçmenin oy kullandığı öğrenildi. Mardin’in merkez ilçesi Artuklu’da 329 sandıkta 100 bin 453 seçmen , Nusaybin’de 196 sandıkta 60 bin 788 seçmen, Midyat’ta 226 sandıkta 65 bin 389 seçmen, Derik’te 131 sandıkta 34 bin 218 seçmen, Mazıdağı’nda 81 sandıkta 19 bin 854, Savur’da 66 sandıkta 15 bin 844 seçmen, Dargeçit’te 59 sandıkta 15 bin 690, Ömerli’de 49 sandıkta 8 bin 637 seçmen ve Yeşilli’de ise 33 sandıkta 8 bin 444 seçmenin oy kullanmıştı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.