Artuğ Çetin kimdir nerelidir? Artuğ Çetin nerelerde görev yaptı?

Artuğ Çetin kimdir? Artuğ Çetin 1978 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Şişli Terakki’de, liseyi Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde Almanca eğitim alarak bitirdi. 1991 yılında gittiğim Avusturya’da Innsbruck Leopold- Franzens Üniversitesi İşletme Fakültesi “Uluslararası İşletme & Finans Kontrol, Yatırım &Finansman” Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitede uluslararası piyasalara giriş stratejileri üzerine master yaptı.

Doktora tezinde “Avrupa’da yaşayan Türklerin Yatırım ve Tasarruf Eğilimleri’’ni inceledim ve aynı üniversitede “Stratejik Yönetim, Liderlik’’ ve “Uluslararası Finans” dersleri verdi.

Avusturya Merkez Bankası’nda 2 yıl boyunca “Avrupa’da yaşayan Türklerin tasarruf ve yatırım eğilimlerine nezdinde Avrupa bankalarının ürünlerinin uyumlulukları ve yapmaları gereken değişiklikler” konulu bir araştırma projesini yürüttü ve 2003 yılında Avusturya Ticaret Odası’nın ve Avusturya’da yüksek tirajlı bir dergi olan Gewin’in düzenlediği bir organizasyonda “Genç İşadamı” ödülüne layık görüldü.

Türkiye’ye döndükten sonra bir inşaat şirketinde CFO’luk yaptı. 11 yıldır Alman bir yatırımcı grup olan Prime Development CEO’su olarak görev yapıyor ve BAÜ öğretim görevlisidir. Artuğ Çetin evli ve 2 erkek çocuk babası dır.