Artroskopi nedir? | Artroskopi nasıl ve neden yapılır?

En çok diz eklemi olmakla birlikte omuz ve ayak bileği eklemlerine ve daha seyrek olarak da kalça, dirsek, el bileği eklemlerine yapılan Artroskopi adlı operasyon nedir? Artroskopi nasıl ve neden yapılır? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

Artroskopi nedir?

Artroskopi ortopedi cerrahlarının eklem içindeki sorunlara bakmak, teşhis etmek ve tedavi etmek için kullandıkları cerrahi bir işlemdir. Artroskopi kelimesi “artro” (ortak) ve “skopein” (bakmak için) olmak üzere iki Yunanca kelimeden gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir.

Artroskopi, 1960’larda fiberoptik teknolojilerin ortaya çıkmasıyla popüler hale geldi ve şu anda dünya genelinde yaygın olarak yapılmaktadır. Genellikle ortopedi cerrahları tarafından ayakta yapılan bir işlemdir. Poliklinik ortamında yapıldığında, hastalar işlem tamamlandıktan sonra aynı gün evlerine dönebilirler.

Günümüzde en çok diz eklemi olmakla birlikte omuz ve ayak bileği eklemlerine ve daha seyrek olarak da kalça, dirsek, el bileği eklemlerine artroskopi yapılmaktadır…

Artroskopi neden yapılır?

Diz eklemi:

– Yırtık meniküs parçalarının çıkarılması,

– Bazı menisküs yırtıklarının dikilmesi,

– Ön ve arka çapraz bağ tamirleri,

– Erken dönemde osteoartrit [kireçlenme] tedavisi

– Kıkırdaktan parça ayrılmaları veya eklem fareleri

– Diz eklemini ilgilendiren kırıklar

– Kıkırdak nakilleri

– Patella (diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi

– Eklem iltihaplarının boşaltılması

– Hastalıklı eklem zarının çıkartılması (sinovektomi)

– Hareket kısıtlılıklarının açılması

– Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması

– Artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

Omuz:

– Kas sıkışması veya yırtılmaları

– Tekrarlayan omuz çıkıklarının

– Erken dönemde osteoartrit (kireçlenme)

– Romatizmal hastalıklarda sinevektomi (kalınlaşmış olan eklemi döşeyen zarın çıkartılması)

– Omuz hareket kısıtlılıklarının açılması

– Eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması

– Artroskopik veya artroskopi destekli yapılabilir.

Ayak bileği:

– Eklem içi kırıklar

– Osteokondritisler (kıkırdaktan parça ayrılmaları ve eklem fareleri)

– Meniskoid lezyonlar (tekrarlayan burkulmalar sonrası meydana gelen doku sıkışmaları)

– Erken dönemde osteoartrit (kireçlenme)

– Romatizmal hastalıklarda sinevektomi (kalınlaşmış olan eklemi döşeyen zarın çıkartılması)

– Aroskopik tanı ve tedavi yapılabilir.

Artroskopi nasıl yapılır?

Eklem yaralanmaları ve hastalıklarının teşhisi, tam bir tıbbi öykü, fizik muayene ve genellikle röntgen ile başlar. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi ek testlere de tarama gerekebilir.

Artroskopi tekniği, optik lifler ve lensler içeren küçük bir tüp olan artroskopun, incelenecek olan eklem içerisine derideki küçük kesiklerden geçirilmesini içerir. Artroskop bir video kameraya bağlanır ve eklemin iç kısmı televizyon monitöründe görülür. Artroskopun büyüklüğü incelenen eklemin büyüklüğüne göre değişir. Örneğin, diz yaklaşık 5 milimetre çapında bir artroskopla incelenir. El bileği gibi küçük eklemleri incelemek için çapı 0,5 milimetre kadar küçük artroskopler vardır.

Artroskop ile eklemi incelemeye ek olarak prosedürler uygulanırsa, buna artroskopik cerrahi denir. Bu şekilde yapılan birkaç işlem vardır. Geleneksel cerrahi teknikler yerine artroskopi yapmak, genellikle daha az doku travmasına ve daha az ağrıya neden olabilir ve daha hızlı iyileşme sağlayabilir.