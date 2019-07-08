Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya Şampiyonası
Milli yüzücüler, Güney Kore'de düzenlenecek 2019 FINA Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
ANKARA (AA) - Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 2019 FINA Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Gwangju kentindeki şampiyona 12-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milliler, solo, düet ve karışık düet kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.
Güney Kore'ye giden Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan milli sporcular şöyle:
Defne Bakırcı, Mısra Gündeş, Rümeysa Sude Ünal ve Gökçe Akgün
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