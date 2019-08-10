1 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, 11 ülkeden sporcular madalya için mücadele edecek.

Mersin, bir kez daha büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Mersin’de yapılacak. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda 30 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona 11 ülkeden 45 sporcu katılacak. Türkiye’yi, erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Sercan Demir, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu ve Mustafa Arca; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Yaren Turan, Tutya Yılmaz, Ezgi Yeşil, Demet Mutlu ile Nazlı Savranbaşı temsil edecek.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Artistik Cimnastik Dünya Kupası’na bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 2013 Akdeniz Oyunları’ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona spor kenti Mersin kimliğiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. 11 ülkeden 45 sporcunun katılacağı Artistik Cimnastik Dünya Kupası ile Mersinli sporseverleri buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği geçen Valimiz Ali İhsan Su başta olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporculara başarılar dilerken, Mersinli sporseverlerimizi bu önemli etkinliğe davet ediyorum” dedi.