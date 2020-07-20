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Spor

Artistik buz pateninde Junior Grand Prix yarışmaları iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:44:59 -
Artistik buz pateninde Junior Grand Prix yarışmaları iptal edildi

ANKARA (AA) - Uluslararası Paten Birliği (ISU), 2020-2021 sezonu Artistik Buz Pateni Junior Grand Prix yarışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, ISU Konsey Toplantısı'nın ardından alınan kararlar doğrultusunda, Junior Grand Prix yarışmalarının sürdürülemeyeceği ve serinin tüm etkinliklerinin iptal edildiği ifade edildi.

İptal kararının, sağlık komisyonunun önerileri ile etkinlik katılımcılarının güvenliği ve sağlığının gözetilerek alındığı belirtildi.

Yeni sezon planlamasının ve diğer etkinliklerin ise 3 Ağustos'ta çevrim içi düzenlenecek toplantıda tekrar değerlendirileceği aktarıldı.

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