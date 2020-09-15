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Spor Artistik Buz Pateni Test Yarışması ekim ayında düzenlenecek
Spor

Artistik Buz Pateni Test Yarışması ekim ayında düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:08:16 -
Artistik Buz Pateni Test Yarışması ekim ayında düzenlenecek

ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Test Yarışması'nın 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara ve Kocaeli illerinde düzenleneceği duyuruldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Test Yarışması'nın Gençlik ve Spor Bakanlığının onayları doğrultusunda, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenmesi planlanmaktadır." denildi.

Test yarışmasına katılacak kulüpler ve bireysel sporcular, 28 Eylül Pazartesi günü saat 13.30'a kadar federasyon üzerinden başvuru yapabilecek.

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