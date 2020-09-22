  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Artistik Buz Pateni Milli Takımı Almanya'da "Nebelhorn Trophy" yarışmasına katılacak
Spor

Artistik Buz Pateni Milli Takımı Almanya'da "Nebelhorn Trophy" yarışmasına katılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:09:26 -
Artistik Buz Pateni Milli Takımı Almanya'da "Nebelhorn Trophy" yarışmasına katılacak

ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Almanya'da Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması'na katılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Güzide Irmak Bayır, Burak Demirboğa ve Sinem Pekder, 23-26 Eylül tarihlerinde Oberstdorf şehrinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası hakem Rengin Günaydın'ın koordinesinde, Rana Belkıs Göçmen, Tayfun Anar ve Natalia Popova’nın antrenörlüğünde yarışmaya hazırlanan milli sporcular, kısa program performanslarını 24 Eylül Perşembe günü sergileyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı
Dünya

Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı

Niğde'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından bölge için volkan uyarılar yapıldı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı