Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası - Milli sporcu Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 28'inci olarak şampiyonaya veda etti



ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 28'inci olarak elendi. Belarus'un başkenti Minsk’te düzenlenen organizasyonda, erkekler kısa programda piste çıkan Demirboğa, 56,95 puanla 28'incilik elde etti. Bu derecesiyle serbest programda yarışmaya hak kazanamayan milli sporcu, şampiyonaya veda etti.

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