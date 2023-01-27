Artık zirvenin yeni sahibi O! Rekorları altüst ediyor...

Al Sancak yayınlanan ikinci bölümüyle zirvede yerini aldı

“Al Sancak; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesidir.”

‘Al Sancak’ , TRT 1 ekranındaki ikinci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvelerinde yer aldı.

Al Sancak’ta Teğmen Aras Güneri’nin Pençe Timi’ne katılması, Süleyman’ın bacağını kaybetmesi ve Yüzbaşı Ali’nin planıyla takip cihazı yerleştirilen Novak’ın hastaneden kaçışına izin verilmesi ve böylece Novak’ın bağlantılarının izlenecek olması bölüme damga vurdu.

#AlSancakDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan ‘Al Sancak, reytinglerde 20+ ABC1 ve Totalde zirvede yer aldı.

‘Al Sancak’, 2. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 7,00 reyting ve 16,35 izlenme payı, AB kategorisinde 4,77 reyting ve 13,01 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 6,67 reyting ve 15,55 izlenme payı elde ederek Tüm Kişiler ve ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.

‘Al Sancak’ın ikinci bölümünde neler oldu?

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaştı. Nadia, Ali’nin şehit düşen arkadaşı Attila’nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti’ne çalışmayı teklif etti. Ali Yüzbaşı, Nadia’nın teklifini kabul etmekte kararsız kaldı.

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat’ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Ahtapot, kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı’nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlıyordu. Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşıp ahtapota engel olmak için harekete geçtiler. Süleyman, operasyonda ağır yaralanarak bacağını kaybetti. Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden Novak’ı ele geçirmeyi başardı. Novak ve Süleyman ise aynı hastanedeydi.

Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia’yla birlikte füzeyi aramak zorunda kaldı. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia’nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşırken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise M. Can Emre oturuyor.