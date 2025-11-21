  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Spor "Artık yoruldum" dedi ve futbolu bıraktı!
Spor

"Artık yoruldum" dedi ve futbolu bıraktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Artık yoruldum" dedi ve futbolu bıraktı!

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, "Artık yoruldum" diyerek 40 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Manchester City'deki unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Fernandinho, emeklilik kararını Brezilya basınına yaptığı açıklamayla duyurdu. 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı." sözleriyle futbola veda etti.

Profesyonel kariyerine Brezilya'da başlayan Fernandinho, en parlak dönemini Manchester City forması altında yaşadı. İngiliz ekibiyle, 5 Premier Lig şampiyonluğu, 6 İngiltere Lig Kupası gibi önemli başarılara imza attı. Şampiyonluklarla dolu yıllar geçirdiği Shakhtar Donetsk döneminde ise, 6 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 1 UEFA Kupası kazanarak kulüp tarihine geçti. Son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giyen Brezilyalı yıldız, hem Avrupa'da hem Güney Amerika'da başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Galatasaray, Osimhen'in sakatlığını duyurdu
Galatasaray, Osimhen'in sakatlığını duyurdu

Spor

Galatasaray, Osimhen'in sakatlığını duyurdu

Galatasaray’dan Rafa Silva transferinde şaşırtan hamle!
Galatasaray’dan Rafa Silva transferinde şaşırtan hamle!

Spor

Galatasaray’dan Rafa Silva transferinde şaşırtan hamle!

Galatasaraylı eski yıldız partide tutuklandı
Galatasaraylı eski yıldız partide tutuklandı

Spor

Galatasaraylı eski yıldız partide tutuklandı

Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi
Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi

Spor

Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23