"Artık yoruldum" dedi ve futbolu bıraktı!

Manchester City'deki unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Fernandinho, emeklilik kararını Brezilya basınına yaptığı açıklamayla duyurdu. 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı." sözleriyle futbola veda etti.

Profesyonel kariyerine Brezilya'da başlayan Fernandinho, en parlak dönemini Manchester City forması altında yaşadı. İngiliz ekibiyle, 5 Premier Lig şampiyonluğu, 6 İngiltere Lig Kupası gibi önemli başarılara imza attı. Şampiyonluklarla dolu yıllar geçirdiği Shakhtar Donetsk döneminde ise, 6 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 1 UEFA Kupası kazanarak kulüp tarihine geçti. Son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giyen Brezilyalı yıldız, hem Avrupa'da hem Güney Amerika'da başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.