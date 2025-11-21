Haber Merkezi Giriş Tarihi: Modern çağın ciddi sorunu! Depresyon hızla yaygınlaşıyor
Depresyon, modern yaşamın yarattığı baskıların etkisiyle giderek daha geniş kitleleri etkileyen önemli bir ruh sağlığı problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum; sürekli bir duygu durum düşüklüğü, ilgi ve zevk kaybı ile günlük işlevsellikte belirgin bir azalma şeklinde kendini gösterebiliyor. Tanı koyma süreci, kişinin yaşam öyküsünün, davranışlarının ve duygusal durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor. Belirtilerin çoğu zaman gözden kaçması ise teşhisin gecikmesine yol açabiliyor. Tedavide psikoterapi, ilaç tedavisi, düzenli ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile güçlü bir sosyal destek ağı önemli rol oynuyor.