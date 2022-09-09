Artık yardımcı kaynak kitaplar da ücretsiz! MEB'in projesi bu yıl hayata geçiyor

AK Parti iktidarı, Türkiye genelinde 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz olarak vermeye başladı. 2003-2021 yılları arasında 3 milyar 550 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yılda bir ilke imza atarak ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitapları da öğrencilere ücretsiz verecek. Türkiye genelinde bu yıl 100 milyon ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtılacağı öğrenildi. Bu çerçevede bakanlık tarafından 81 ile kitaplar gönderildi.

Kitaplar sınıflarda hazır

Adana’da da bin 69 okulda, 445 bin 500 öğrenciye dağıtılacak olan 3 milyon 9 bin yardımcı kaynak kitap okullara ulaştı. Kaynak kitaplar milli eğitim müdürlüğünün Yüreğir ilçesindeki deposundan bin 69 okula kısa sürede gönderildi.

Uyum kapsamında bu pazartesinden itibaren okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine de ders kitapları dağıtıldı.

Okullarda ve kitap deposunda denetim yapan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, artık yardımcı kitapların devlet kontrolünde tek elden olacağını belirterek, şunları söylredi:

Normal ders kitaplarımızın dağıtımı çok şükür bitti. Şuanda yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımındayız. Adana’da bugün itibariyle toplamda bin 69 okulumuza 445 bin 500 öğrencimize 3 milyon 9 bin adet yardımcı kaynak kitabı dağıtıyoruz. Bu aileler için ders kitabının yanında destek sağlayacak, artık kırtasiye ya da kitapçı dolaşmadan direk çocuğun masasında veya evinde olacak.