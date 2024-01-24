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Teknoloji Artık Türkiye de pençesini atıyor! 600 Milyar dolarlık pastadan pay kapma yarışı
Teknoloji

Artık Türkiye de pençesini atıyor! 600 Milyar dolarlık pastadan pay kapma yarışı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 11:08:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay teknolojilerini geliştireceklerini vurgulayarak, “600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız” dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. En önemli hedeflerinden birisinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunun altını çizen Kacır, hayata geçirilecek projeleri sıralayarak, “Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız” ifadelerine yer verdi.

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