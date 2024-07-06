  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pankartta yazılana dikkat! İkiyüzlü UEFA'ya en güzel cevap

Gazze'de İsrail köpeklerinin inine girildi! Katillerin feryat sesleri böyle yükseldi

Orban, Moskova ziyareti sonrası Almanya'ya şoku yaşattı

Yaptığı "bozkurt" işareti gündem olmuştu! Ahmet Hakan'dan, Merih Demiral'la ilgili olay sözler

Cem Küçük 'iki kere telefonlaştık' dedi! Emekli maaşlarıyla ilgili kötü haber verildi

Yiyin birbirinizi! Boğa'nın boynuzladığı Almanlar şimdi suçlu arıyor

İran’ın Türk olan Cumhurbaşkanı zaferini bu şarkıyla kutladı "Türk'ün beli bükülmez"

Ankara'da uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Esed görüşmesi için net konuştu! Bakın ne zaman olacak

Milli Takım'a bozkurtlu karşılama

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlardı! Askeri üslerinde yüksek alarm seviyesine geçildi: Vurulabiliriz
Teknoloji Artık şarj sorunu yaşamayacaksınız! Elektrikli araç sahipleri çok sevinecek
Teknoloji

Artık şarj sorunu yaşamayacaksınız! Elektrikli araç sahipleri çok sevinecek

Yeniakit Publisher
2024-07-06 17:03:27 - 2024-07-06 17:03:27
Artık şarj sorunu yaşamayacaksınız! Elektrikli araç sahipleri çok sevinecek

GoSun isimli bir girişim, elektrikli araçlar için taşınabilir güneş panelli şarj cihazı geliştirdi. Açılarak aracın yüzeyini kaplayan cihaz, günde 50 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

Güneş enerjisi çözümleri sunan GoSun isimli bir girişim, elektrikli araçlar için taşınabilir güneş panelli şarj cihazı geliştirdi. Aracın tavanına yerleştirilen ve açılabilen güneş panelleriyle, harket halinde ve park halindeyken otomobilleri şarj etmek mümkün hale geliyor.

1200 Watt'a kadar güç üretebiliyor

Donanımhaber'in haberine göre, GoSun Solar EV şarj cihazı, otomobillerin tavan rafına kolaylıkla monte edilerek, evde, ofiste, şantiyede veya kamp yerinde elektrikli araçların şebekeye ihtiyaç duymadan kolaylıkla şarj edilebilmesini sağlıyor. Panellerin her türlü hava koşuluna dayanıklı, hafif ve verimli olduğu belirtiliyor. Park halindeyken açılabilen ve otomobilin bütün yüzeyini kaplayan paneller 1200 Watt'a kadar güç üretebiliyor. Aynı zamanda hırsızlık olaylarına karşı kilitlenebiliyor.

32 kg ağırlığa sahip güneş şarj cihazı, iki kişi tarafından 20 dakikada kurulabiliyor ve günde 48 km'ye kadar menzil ekleyebiliyor. Ortalamada ise mevsime ve hava durumuna göre 16-32 km arası menzil sağlayabiliyor. Bu sayede sadece kampçılar için değil, apartmanlarda yaşayan ve aracını evinde şarj etme imkanı olmayan kişiler için de güzel bir çözüm sunuyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı

Otomotiv

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…
Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…

Ekonomi

Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…

Almanya elektrikli kamyonlar için altyapı kuracak
Almanya elektrikli kamyonlar için altyapı kuracak

Teknoloji

Almanya elektrikli kamyonlar için altyapı kuracak

Avrupa’da elektrikli otomobil satışları düşüyor mu? İşte son durum!
Avrupa’da elektrikli otomobil satışları düşüyor mu? İşte son durum!

Otomotiv

Avrupa’da elektrikli otomobil satışları düşüyor mu? İşte son durum!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23